В Роспотребнадзоре сообщили о деталях вакцинации от COVID-19 пожилыми людьми
- Reuters
«Это связано с особенностями иммунной реакции организма», — приводит РИА Новости сообщение организации.
Отмечается, что подвергнуться прививке могут люди с хроническими заболеваниями, главное, чтобы они не были в фазе обострения. Перед вакцинацией необходима консультация с лечащим врачом.
В Роспотребнадзоре обратили внимание, что полноценный иммунитет формируется в течение 42—45 дней после первой прививки, до выработки антител следует продолжать соблюдать меры безопасности: избегать скопления людей, носить медицинские маски, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком.
В апреле в Москве назвали число жителей пенсионного возраста, cделавших прививку от коронавируса.
Власти Москвы и бизнес объявили о запуске акции для вакцинировавшихся пожилых людей.