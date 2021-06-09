В Роспотребнадзоре сообщили о деталях вакцинации от COVID-19 пожилыми людьми

Пожилые люди переносят вакцинацию от коронавируса легко и без побочных эффектов, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Это связано с особенностями иммунной реакции организма», — приводит РИА Новости сообщение организации.

Отмечается, что подвергнуться прививке могут люди с хроническими заболеваниями, главное, чтобы они не были в фазе обострения. Перед вакцинацией необходима консультация с лечащим врачом.

В Роспотребнадзоре обратили внимание, что полноценный иммунитет формируется в течение 42—45 дней после первой прививки, до выработки антител следует продолжать соблюдать меры безопасности: избегать скопления людей, носить медицинские маски, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком.

В апреле в Москве назвали число жителей пенсионного возраста, cделавших прививку от коронавируса.

Власти Москвы и бизнес объявили о запуске акции для вакцинировавшихся пожилых людей.