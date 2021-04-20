В Госдуме поддержали идею о льготах для прошедших вакцинацию пенсионеров
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- РИА Новости
«Факт того, что нам нужно повысить интенсивность вакцинации, не вызывает сомнений: мы видим, что происходит с третьей волной вируса в европейских странах, и нам нельзя этого допустить», — заявил Говорин.
Депутат обратил внимание на то, что вопрос вакцинации особенно актуален в ситуации с распространением новых штаммов COVID-19.
«Появляются мутированные вирусы, которые сложно лечатся... Врачи отмечают атипичность клинической картины (течения болезни. — RT), когда у больных общее состояние тяжёлое, нет кашля, а КТ показывает 50% поражения лёгких. Мутированные варианты вируса представляют особую опасность, так как могут завуалировать клиническую картину с тяжёлыми последствиями», — рассказал парламентарий.
Он напомнил, что ситуацию с распространением инфекции может остановить массовая вакцинация.
«В данном случае цель оправдывает средства... Если используются позитивные методы стимулирования, то это правильно... Не вижу ничего плохого в таких позитивных стимулах», — добавил Говорин.
Ранее Собянин поддержал предложение Московской торгово-промышленной палаты о программе стимулирования вакцинации пожилых людей от коронавирусной инфекции COVID-19.
По словам московского мэра, программа поощрений не должна ограничиваться торговыми скидками: в качестве поощрения пожилые москвичи также могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса.