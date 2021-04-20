В Госдуме поддержали идею о льготах для прошедших вакцинацию пенсионеров

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал в беседе с RT предложение мэра Москвы Сергея Собянина поощрять прошедших вакцинацию от коронавируса пожилых граждан при помощи дополнительных скидок в магазинах и аптеках. Ранее Собянин заявил, что предложение московского бизнеса о стимулировании вакцинации среди людей старшего поколения заслуживает внимания.

«Факт того, что нам нужно повысить интенсивность вакцинации, не вызывает сомнений: мы видим, что происходит с третьей волной вируса в европейских странах, и нам нельзя этого допустить», — заявил Говорин.

Депутат обратил внимание на то, что вопрос вакцинации особенно актуален в ситуации с распространением новых штаммов COVID-19.

«Появляются мутированные вирусы, которые сложно лечатся... Врачи отмечают атипичность клинической картины (течения болезни. — RT), когда у больных общее состояние тяжёлое, нет кашля, а КТ показывает 50% поражения лёгких. Мутированные варианты вируса представляют особую опасность, так как могут завуалировать клиническую картину с тяжёлыми последствиями», — рассказал парламентарий.

Он напомнил, что ситуацию с распространением инфекции может остановить массовая вакцинация.

«В данном случае цель оправдывает средства... Если используются позитивные методы стимулирования, то это правильно... Не вижу ничего плохого в таких позитивных стимулах», — добавил Говорин.

Ранее Собянин поддержал предложение Московской торгово-промышленной палаты о программе стимулирования вакцинации пожилых людей от коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам московского мэра, программа поощрений не должна ограничиваться торговыми скидками: в качестве поощрения пожилые москвичи также могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса.