Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в столице.

«Действительно, последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться», — написал Собянин в своём блоге.

Он выразил мнение, что в связи с этим предложение московского бизнеса о стимулировании вакцинации среди пожилых людей заслуживает внимания.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в медицинских учреждениях страны открыты более 5 тыс. пунктов вакцинации от коронавируса.