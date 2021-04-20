Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в столице.
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
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«Действительно, последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться», — написал Собянин в своём блоге.

Он выразил мнение, что в связи с этим предложение московского бизнеса о стимулировании вакцинации среди пожилых людей заслуживает внимания. 

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в медицинских учреждениях страны открыты более 5 тыс. пунктов вакцинации от коронавируса.

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