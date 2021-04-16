Глава Минздрава назвал число пунктов вакцинации в медучреждениях России
- РИА Новости
Об этом он заявил в ходе выступления на коллегии Минздрава России по итогам работы в 2020 году.
«Для иммунизации населения в регионах организовано более 5 тыс. прививочных пунктов в медицинских организациях, а также мобильные прививочные пункты», — приводит слова Мурашко РИА Новости.
Вакцинация проводится во всех российских регионах.
Также глава Минздрава сообщил, что в России удалось избежать драматического сценария развития ситуации с коронавирусом.