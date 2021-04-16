Глава Минздрава назвал число пунктов вакцинации в медучреждениях России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в медицинских учреждениях страны открыты более 5 тыс. пунктов вакцинации от коронавируса.

Об этом он заявил в ходе выступления на коллегии Минздрава России по итогам работы в 2020 году.

«Для иммунизации населения в регионах организовано более 5 тыс. прививочных пунктов в медицинских организациях, а также мобильные прививочные пункты», — приводит слова Мурашко РИА Новости.

Вакцинация проводится во всех российских регионах.

Также глава Минздрава сообщил, что в России удалось избежать драматического сценария развития ситуации с коронавирусом.