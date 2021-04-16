Мурашко: в России удалось избежать драматического сценария COVID-19

В России удалось избежать драматического сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, отметил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Сегодня рано подводить итоги пандемии — она продолжается. Но мы с уверенностью можем сказать, что слаженные действия медицинских работников, организаторов… позволили избежать драматического сценария развития пандемии», — приводит его слова на итоговой коллегии Минздрава РИА Новости.

Мурашко назвал пандемию коронавируса беспрецедентным вызовом, объединившим медработников, волонтёров, некоммерческие организации и производителей лекарств ради общей цели.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал коронавирус серьёзным испытанием для здравоохранения по всему миру.