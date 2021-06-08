ГД одобрила проект о включении прививки от COVID-19 в нацкалендарь

Госдума приняла в первом чтении законопроект о включении прививки от коронавирусной инфекции COVID-19 в национальный календарь вакцинации, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

РИА Новости

«Законопроектом предлагается дополнить Национальный календарь профилактических прививок, включив в него новую коронавирусную инфекцию. Документ прошёл первое чтение», — говорится в сообщении. Проект предполагает осуществлять закупку профилактических лекарственных препаратов против COVID-19 за счёт средств федерального бюджета. В конце мая правительство России внесло данный законопроект в Госдуму. В Минздраве подтвердили, что принцип добровольности при включении прививки от коронавируса в национальный календарь сохранится.