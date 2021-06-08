ГД одобрила проект о включении прививки от COVID-19 в нацкалендарь

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о включении прививки от коронавирусной инфекции COVID-19 в национальный календарь вакцинации, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
ГД одобрила проект о включении прививки от COVID-19 в нацкалендарь
  • РИА Новости

«Законопроектом предлагается дополнить Национальный календарь профилактических прививок, включив в него новую коронавирусную инфекцию. Документ прошёл первое чтение», — говорится в сообщении.

Проект предполагает осуществлять закупку профилактических лекарственных препаратов против COVID-19 за счёт средств федерального бюджета.

В конце мая правительство России внесло данный законопроект в Госдуму.

В Минздраве подтвердили, что принцип добровольности при включении прививки от коронавируса в национальный календарь сохранится.

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