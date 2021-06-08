В Минздраве подтвердили добровольность вакцинации от коронавируса

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Принцип добровольности при включении прививки от коронавируса в национальный календарь сохранится, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев в ходе выступления в Госдуме.
В Минздраве подтвердили добровольность вакцинации от коронавируса
  • Reuters

«Принцип добровольности сохраняется, и ни в коей мере это в данном законопроекте не регламентируется», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что сейчас препарат закупается за счёт средств резервного фонда правительства и для обеспечения полного охвата населения необходимо урегулировать вопрос на уровне федерального закона.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции нельзя. Он считает, что граждане должны сами осознать эту необходимость.

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