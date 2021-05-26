Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса

Вводить обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции нельзя, заявил президент России Владимир Путин.

«На мой взгляд вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, граждане должны сами осознать эту необходимость.

Путин вновь призвал россиян вакцинироваться, подчеркнув, что российская вакцина — «миллионного применения, она самая надёжная сегодня и самая безопасная».

24 мая в Роспотребнадзоре сообщили, что в стране сделано свыше 25 млн прививок от коронавируса, при этом более 10 млн человек получили обе дозы препарата.