Сомнолог дала советы по борьбе с бессонницей

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Врач-сомнолог кандидат медицинских наук София Черкасова дала советы по борьбе с бессонницей.
Сомнолог дала советы по борьбе с бессонницей
  • Pixabay

Так, в беседе с Nation News она рекомендовала определить и поддерживать время и длительность сна.

«Начать спать строго по режиму, отказаться от пересыпания. Сколько минимально надо в рабочий день (семь-восемь часов в день), столько и спать: по одному и тому же режиму в выходные и в будни», — сказала эксперт.

Черкасова также посоветовала поддерживать физическую активность. Кроме того, по её словам, желательно отказаться от кофеина во второй половине дня и от проведения времени за гаджетами за час до сна.

Важным моментом считается и приятная обстановка в спальной комнате.

«Если в течение месяца не срабатывает — нужно однозначно обратиться к врачу», — добавила Черкасова.

Ранее, как сообщал kp.ru, практикующий психолог кандидат наук Лариса Рудина дала советы по борьбе с усталостью от COVID-19.

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