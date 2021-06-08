Володин предложил законодательно утвердить добровольность вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
«Нам надо с вами обеспечить бесплатность прививки от коронавируса, её доступность — раз. Второе, нам надо защитить одновременно с этим право граждан на добровольность», — сказал он.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее назвал лето лучшим периодом для вакцинации от коронавирусной инфекции, так как осенью нужно будет думать о прививке от гриппа.
8 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о включении прививки от коронавирусной инфекции COVID-19 в национальный календарь вакцинации.