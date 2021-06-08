Володин предложил законодательно утвердить добровольность вакцинации от COVID-19

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил дополнить законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь прививок поправкой о добровольном соглашении граждан на процедуру.

Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

«Нам надо с вами обеспечить бесплатность прививки от коронавируса, её доступность — раз. Второе, нам надо защитить одновременно с этим право граждан на добровольность», — сказал он.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее назвал лето лучшим периодом для вакцинации от коронавирусной инфекции, так как осенью нужно будет думать о прививке от гриппа.

8 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о включении прививки от коронавирусной инфекции COVID-19 в национальный календарь вакцинации.