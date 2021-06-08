В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Тамбовской области зарегистрировали 61 случай коронавируса, общее число заболевших в регионе достигло 33 315.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

За всё время пандемии в регионе выздоровел 31 551 житель. На госпитализации в настоящее время находятся 484 пациента, на карантине на дому — 1409.

Первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 133 408 жителей области, обе прививки сделали 103 046 человек.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за последние 24 часа в России выявили 9977 случаев коронавируса.