В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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За сутки в Тамбовской области зарегистрировали 61 случай коронавируса, общее число заболевших в регионе достигло 33 315.
В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

За всё время пандемии в регионе выздоровел 31 551 житель. На госпитализации в настоящее время находятся 484 пациента, на карантине на дому — 1409.

Первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 133 408 жителей области, обе прививки сделали 103 046 человек.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за последние 24 часа в России выявили 9977 случаев коронавируса.

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