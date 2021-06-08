В Москве за сутки выявили 3817 новых случаев COVID-19

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Число заболевших коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3817, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Общее число зафиксированных в городе случаев COVID-19 достигло 1 205 090.
В Москве за сутки выявили 3817 новых случаев COVID-19
  • © РИА Новости / Илья Питалев

За сутки в столице умерли 62 инфицированных COVID-19, всего за время пандемии — 20 590.

Днём ранее в городе выявили 3266 новых случаев заболевания.

Ранее московский мэр Сергей Собянин заявил, что рост выявляемых случаев COVID-19 после майских праздников связан с продолжительными выходными и особенностями весеннего эпидемиологического сезона.

Он ожидает, что к осени число жителей с прививкой достигнет примерно 2,5 млн.

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