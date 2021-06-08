В Москве за сутки выявили 3817 новых случаев COVID-19

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3817, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Общее число зафиксированных в городе случаев COVID-19 достигло 1 205 090.

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За сутки в столице умерли 62 инфицированных COVID-19, всего за время пандемии — 20 590. Днём ранее в городе выявили 3266 новых случаев заболевания. Ранее московский мэр Сергей Собянин заявил, что рост выявляемых случаев COVID-19 после майских праздников связан с продолжительными выходными и особенностями весеннего эпидемиологического сезона. Он ожидает, что к осени число жителей с прививкой достигнет примерно 2,5 млн.