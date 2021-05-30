Собянин объяснил рост случаев COVID-19 в Москве после праздников в мае

Рост выявляемых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 после майских праздников в Москве был связан с продолжительными выходными и особенностями весеннего эпидемиологического сезона, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«После майских праздников был всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти десять дней находились на даче, дома и не очень-то хотели идти в поликлиники, больницы. Дождавшись рабочих дней — пришли со всем этим», — цитирует его в эфире телеканала «Россия 1» Интерфакс.

Кроме того, как отметил Собянин, осенью и весной традиционно наблюдается рост любых простудных заболеваний.

Ранее Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU рассказал, как часто могут возникать эпидемии.