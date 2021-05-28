Собянин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась.

«Я должен сказать, что она стабилизировалась, у нас уже нет недельного такого роста. За прошлую неделю даже упали — и по госпитализации, и по количеству выявленных больных. Посмотрим, как эта неделя закончится, но я думаю, она будет как максимум на том же уровне», — заявил мэр.

При этом он отметил, «что сам уровень всё равно остаётся достаточно высоким, поэтому надо не забываться, охранять себя, беречь и прививаться».

Согласно данным на 28 мая, число заболевших коронавирусной инфекцией в России за сутки увеличилось на 9252. Всего в стране зарегистрировано 5 044 459 случаев COVID-19.

Ведущий научный сотрудник Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Любовь Козловская в беседе с газетой «Известия» дала прогноз относительно пандемии COVID-19.