Собянин ожидает вакцинацию ещё 1 млн москвичей от COVID-19 к осени

Мэр Москвы Сергей Собянин ожидает, что к осени общее число жителей столицы с прививкой от коронавируса достигнет порядка 2,5 млн человек.

«Вакцинация идёт... 1,5 млн прошли вакцинацию, я думаю, что к осени мы ещё добавим около 1 млн человек. И с учётом того, что естественная иммунизация идёт населения, таким образом, мы достигнем уровня защиты населения», — приводит Интерфакс его слова на Петербургском международном экономическом форуме.

Собянин считает необходимым наращивать темпы вакцинации от коронавируса.

Ранее сообщалось, что власти Москвы могут ввести новые льготы для привившихся от коронавирусной инфекции.