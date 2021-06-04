Собянин допустил новые меры поддержки в Москве привившимся от COVID-19

Власти Москвы могут ввести новые льготы для привившихся от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) мэр столицы Сергей Собянин.

«Возможно, что мы будем вводить ещё какие-то меры поддержки, например, там, лотерею с нашими федеральными коллегами», — цитирует его ТАСС.

В конце апреля столичные власти и бизнес запустили акцию для вакцинировавшихся от коронавируса жителей старше 60 лет, которая позволит им получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей) либо промокод на аналогичную сумму.

Собянин также отмечал, что программа поощрений не должна ограничиваться торговыми скидками.