Собянин высказался о системе послаблений для переболевших COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что в столице разрабатывают систему послаблений для переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Что касается граждан, которые переболели, которые имеют антитела и так далее... Мы советуемся с врачами, специалистами, с транспортниками, айтишниками, создаём такую систему, которая бы позволила и им тоже иметь определённые льготы в городской системе, в городских учреждениях, организациях, в проезде на транспорте», — сказал он.

По его словам, о части системы могут рассказать уже на следующей неделе.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что все ограничения по коронавирусу, кроме обучения школьников, продлеваются в Москве до 21 января.

Также он призвал не откладывать решение о вакцинации.