Юрист рассказал о летних соцвыплатах некоторым категориям граждан

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Некоторые граждане России смогут летом претендовать на социальные выплаты или получить повышение уже получаемых пособий. Об этом заявил генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
Юрист рассказал о летних соцвыплатах некоторым категориям граждан
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По его словам, 1 августа произведут перерасчёт пенсий работающим пенсионерам. 

Кроме того, выплату в размере 6350 рублей выплатят беременным женщинам, находящимся в трудном финансовом положении.

«И буквально на днях соответствующий закон с разъяснениями был подписан главой государства», — сказал Петропольский в интервью агентству «Прайм».

Юрист добавил, что на выплату в размере 5650 рублей смогут претендовать неполные семьи с детьми в возрасте от восьми до 16 лет.

«Правда, есть ещё одно очень важное условие — получить выплаты смогут только те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов», — отметил Петропольский.

Ранее стало известно, что в Московской области выплату на первого ребёнка начали получать более 34 тыс. малоимущих семей.

3 июня глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров привёл данные опроса о самых важных мерах поддержки семей с детьми.

Отмечается, что самой важной мерой россияне считают ежемесячную выплату беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

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