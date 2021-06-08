Юрист рассказал о летних соцвыплатах некоторым категориям граждан

Некоторые граждане России смогут летом претендовать на социальные выплаты или получить повышение уже получаемых пособий. Об этом заявил генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

По его словам, 1 августа произведут перерасчёт пенсий работающим пенсионерам.

Кроме того, выплату в размере 6350 рублей выплатят беременным женщинам, находящимся в трудном финансовом положении.

«И буквально на днях соответствующий закон с разъяснениями был подписан главой государства», — сказал Петропольский в интервью агентству «Прайм».

Юрист добавил, что на выплату в размере 5650 рублей смогут претендовать неполные семьи с детьми в возрасте от восьми до 16 лет.

«Правда, есть ещё одно очень важное условие — получить выплаты смогут только те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов», — отметил Петропольский.

Ранее стало известно, что в Московской области выплату на первого ребёнка начали получать более 34 тыс. малоимущих семей.

3 июня глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров привёл данные опроса о самых важных мерах поддержки семей с детьми.

Отмечается, что самой важной мерой россияне считают ежемесячную выплату беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации.