Россияне назвали самые важные меры поддержки семей с детьми

Короткая ссылка
Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров привёл данные опроса о самых важных мерах поддержки семей с детьми.
Россияне назвали самые важные меры поддержки семей с детьми
  • Pixabay

«Самой важной мерой 92% считает ежемесячную выплату беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации. На втором месте — 89% считают важной мерой единовременную выплату семьям с детьми-школьниками и будущим первоклассникам», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, также интересно соотношение тех, кто считает, эффективная ли мера, в возрастных группах, у которых несовершеннолетних детей больше всего. Это граждане от 25 до 44 лет.

«Здесь мы видим более серьёзный перевес — 58—62% полагают, что помогут», — сказал Фёдоров.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее напомнили о мерах поддержки, предусмотренных для семей с детьми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить