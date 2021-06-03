Россияне назвали самые важные меры поддержки семей с детьми

Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров привёл данные опроса о самых важных мерах поддержки семей с детьми.

«Самой важной мерой 92% считает ежемесячную выплату беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации. На втором месте — 89% считают важной мерой единовременную выплату семьям с детьми-школьниками и будущим первоклассникам», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, также интересно соотношение тех, кто считает, эффективная ли мера, в возрастных группах, у которых несовершеннолетних детей больше всего. Это граждане от 25 до 44 лет.

«Здесь мы видим более серьёзный перевес — 58—62% полагают, что помогут», — сказал Фёдоров.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее напомнили о мерах поддержки, предусмотренных для семей с детьми.