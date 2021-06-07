В Подмосковье выплату на первого ребёнка оформили более 34 тысяч малоимущих семей
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как напомнила заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина, выплату назначают и при рождении, и при усыновлении первого ребёнка.
«Размер выплаты увеличен, он составляет 13 317 рублей», — сказала она.
По её словам, в области также предусмотрено пособие на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно.
Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее напомнили о мерах поддержки для семей с детьми.