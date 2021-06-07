В Подмосковье выплату на первого ребёнка оформили более 34 тысяч малоимущих семей

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В Московской области выплату на первого ребёнка начали получать более 34 тыс. малоимущих семей. Заявление можно подать в МФЦ или управлении соцзащиты по месту жительства.
В Подмосковье выплату на первого ребёнка оформили более 34 тысяч малоимущих семей
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как напомнила заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина, выплату назначают и при рождении, и при усыновлении первого ребёнка.

«Размер выплаты увеличен, он составляет 13 317 рублей», — сказала она.

По её словам, в области также предусмотрено пособие на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее напомнили о мерах поддержки для семей с детьми.

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