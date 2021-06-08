В Минэкономразвития оценили темпы восстановления экономики России

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что темпы восстановления российской экономики устойчивы и опережают ожидания.

«Вполне естественно, что цифры (показатель ВВП. — RT) будут аномально высокими, потому что в основе у нас лежит май прошлого года, когда ограничения всё еще были достаточно жёсткими», — сказал он в интервью «Известиям».

Решетников отметил, что нынешние показатели целесообразнее сравнивать с цифрами 2019 года.

«Экономика восстанавливается лучше ожиданий, показывает свою устойчивость. Оптимизм во многом вернулся — мы видим это и по опросам, и по состоянию запасов, и по структуре импорта», — добавил министр.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что ожидает полного восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса до конца текущего года.