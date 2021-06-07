В Севастополе прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«За неделю у нас у 188 человек выявлена подтверждённая коронавирусная инфекция против 207 неделей ранее. Идёт снижение. При этом пневмонии у нас 108 случав против 90 неделей ранее», — сказал Кулагин.
Свободный коечный фонд в профильных медучреждениях составляет 37%. Всего развёрнуто 442 койки.
Ранее врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков в беседе с Nation News дал советы по защите лёгких во время пандемии.