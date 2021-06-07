В Севастополе прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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В Севастополе снижается количество жителей, у которых выявлен COVID-19, но выросло число случаев внебольничной пневмонии, заявил вице-губернатор Александр Кулагин на аппаратном совещании в правительстве города.
В Севастополе прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«За неделю у нас у 188 человек выявлена подтверждённая коронавирусная инфекция против 207 неделей ранее. Идёт снижение. При этом пневмонии у нас 108 случав против 90 неделей ранее», — сказал Кулагин.

Свободный коечный фонд в профильных медучреждениях составляет 37%. Всего развёрнуто 442 койки.

Ранее врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков в беседе с Nation News дал советы по защите лёгких во время пандемии.

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