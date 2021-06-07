Врач предупредил о вероятности теплового удара при +22 ˚С

Заведующий отделом неотложной кардиологии и ревматологии НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Виктор Костенко предупредил о вероятности теплового удара при +22 ˚С.

«Даже не в очень сильную жару, как сегодня, например, угроза теплого удара существует. Нарушение терморегуляции, перегрев организма — ситуация, опасная для жизни», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, наиболее чувствительны к повышению температуры воздуха дети до двух лет и пожилые люди старше 70 лет.

Как отметил Костенко, нельзя недооценивать перегрев, и случаются ситуации, когда риск повышается даже для здоровых и тренированных.

«Категорически не нужно длительное пребывание на прямом солнце даже в относительно нежаркий день — лучше уйти в тень. Тяжёлый физический труд также создаёт дополнительную опасность, поэтому в жару лучше не сажать картошку два часа подряд. В баню тоже лучше не ходить», — советует врач.

Он добавил, что взрослому человеку желательно пить не менее двух литров воды в сутки, причём не горячие напитки.

Ранее кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни и главный редактор журнала «Современное здоровье» Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.