Врач предупредил о вероятности теплового удара при +22 ˚С

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Заведующий отделом неотложной кардиологии и ревматологии НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Виктор Костенко предупредил о вероятности теплового удара при +22 ˚С.
Врач предупредил о вероятности теплового удара при +22 ˚С
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

«Даже не в очень сильную жару, как сегодня, например, угроза теплого удара существует. Нарушение терморегуляции, перегрев организма — ситуация, опасная для жизни», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, наиболее чувствительны к повышению температуры воздуха дети до двух лет и пожилые люди старше 70 лет.

Как отметил Костенко, нельзя недооценивать перегрев, и случаются ситуации, когда риск повышается даже для здоровых и тренированных.

«Категорически не нужно длительное пребывание на прямом солнце даже в относительно нежаркий день — лучше уйти в тень. Тяжёлый физический труд также создаёт дополнительную опасность, поэтому в жару лучше не сажать картошку два часа подряд. В баню тоже лучше не ходить», — советует врач.

Он добавил, что взрослому человеку желательно пить не менее двух литров воды в сутки, причём не горячие напитки.

Ранее кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни и главный редактор журнала «Современное здоровье» Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.

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