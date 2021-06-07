В Общественной палате оценили утверждение порядка доставки граждан в вытрезвители

Член Общественной палаты России, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев прокомментировал в беседе с RT утверждение Министерством внутренних дел России порядка доставки нетрезвых граждан в отделения полиции и медицинские вытрезвители.

«Я считаю, что это абсолютно правильная и грамотная мера. Об этом уже давно говорим с точки зрения тех событий, которые происходят в целом: я имею в виду наличие таких граждан в общественных пространствах (парки, скверы, улицы), особенно в зимний период времени», — пояснил Хамзаев.

По его словам, было необходимо понять, что нужно сделать, чтобы «навести порядок», и, как отметил эксперт, действующий регламент «должен был быть подправлен в рамках возможностей и действий сотрудников полиции».

Член Общественной палаты России также добавил, что «всем вместе есть над чем работать».

«И регионам, и федеральному центру нужно максимально грамотно подтягивать систему оказания социальной помощи — предреабилитационной. Когда гражданина довозят в такое социальное учреждение, там дают возможность выспаться, пройти систему вытрезвления так называемую, а потом при необходимости пройти реабилитацию полного цикла. Такие возможности государство тоже должно давать», — заключил он.

Ранее сообщалось, что МВД России утвердило порядок доставки нетрезвых граждан в отделения полиции и медицинские вытрезвители.

Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ, при необходимости сотрудники полиции должны будут оказать пьяным первую помощь и вызвать скорую, о чём нужно будет доложить в дежурную часть, а также обеспечить сохранность их имущества.

Также документ предусматривает меры безопасности для сотрудников полиции: доставлять захмелевших граждан в спецучреждения полицейские должны будут как минимум вдвоём, досмотрев их на наличие оружия.