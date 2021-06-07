Сомнолог объяснила, почему по понедельникам особо трудно просыпаться

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Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова объяснила, почему по понедельникам особенно трудно просыпаться.
Сомнолог объяснила, почему по понедельникам особо трудно просыпаться
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Как отметила специалист, если человек ложится позже — это можно сравнить с перелётом на запад, раньше — на восток. При этом перестройка на более раннее время сна даётся организму сложнее, из-за чего после «перелётных» выходных пережить понедельник становится труднее.

«В понедельник нам надо возвращаться в неудобную сторону, более раннюю, на восток, а эта адаптация происходит гораздо тяжелее. Поэтому люди часто испытывают симптомы бессонницы в ночь на понедельник, в понедельник им тяжело встать, когда они поздно легли под утро», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, в результате неделя начинается не со здорового и отдохнувшего состояния.

Черкасова советует соблюдать баланс в режиме сна: в выходные вставать не более чем на два часа позже по сравнению с буднями, чтобы не реализовывался эффект смены часовых поясов.

Ранее, как сообщал kp.ru, практикующий психолог, кандидат наук Лариса Рудина дала советы по борьбе с усталостью от COVID-19.

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