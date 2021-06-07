В Тамбовской области выявили 65 случаев COVID-19 за сутки

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За сутки специалисты в Тамбовской области выявили 65 случаев коронавируса, заявили в региональном оперштабе.
В Тамбовской области выявили 65 случаев COVID-19 за сутки
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Всего в регионе заболели 33 254 жителя, при этом выздоровели 31 478 пациентов.

На госпитализации в настоящее время находятся 488 человек, на карантине на дому — 1333.

Первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 132 253 жителя области. Полностью вакцинированы 101 139 человек.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.

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