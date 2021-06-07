В Рособрнадзоре оценили прошедший ЕГЭ по профильной математике

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Во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по профильной математике 7 июня не зафиксировано серьёзных сбоев и нарушений, сообщает Рособрнадзор.
В Рособрнадзоре оценили прошедший ЕГЭ по профильной математике
  • РИА Новости

На ЕГЭ было задействовано около 5,1 тыс. пунктов проведения, на которых присутствовали более 13 тыс. общественных наблюдателей. 

«При проведении ЕГЭ были соблюдены все меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. Все пункты проведения ЕГЭ и прилегающие к ним территории охранялись сотрудниками МВД и Росгвардии», — говорится в сообщении.

Экзамен прошёл в штатном режиме, заключили в ведомстве.

ЕГЭ в 2021 году проходит с 31 мая по 17 июля.

Руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов в беседе с газетой «Известия» назвал главным препятствием для проведения ЕГЭ в онлайн-формате невозможность контролировать прозрачность экзаменации.

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