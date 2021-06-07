Кабмин прорабатывает поручение по вакцинации иностранцев от COVID-19

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Правительство прорабатывает поручение российского лидера Владимира Путина по вакцинации иностранцев от коронавирусной инфекции COVID-19.
Кабмин прорабатывает поручение по вакцинации иностранцев от COVID-19
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера России Татьяны Голиковой.

«Правительством прорабатываются поручения президента России, данные в рамках Петербургского международного экономического форума, о вакцинации иностранных граждан от COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «в первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранных граждан, которые уже находятся на территории страны».

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в кулуарах ПМЭФ заявил, что фонд ведёт переговоры с ключевыми российскими ведомствами для организации вакцинного туризма в России.

Российский лидер Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, попросил правительство проработать вопрос платной вакцинации от COVID-19 для иностранцев в России.

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