Эксперт дал совет по определению индивидуальной нормы сна

Руководитель Центра медицины сна Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Александр Калинкин рассказал, как определить свою норму сна.

Так, норму сна лучше определить во время отпуска, рассказал специалист в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам Калинкина, когда человек пребывает в отпуске в течение, например, месяца, он имеет возможность «отоспаться неделю-другую». В результате количество сна, необходимое ему, стабилизируется.

«Человек может понять, не надо ставить будильник для этого. Надо просто спать, сколько человеку предначертано. И, соответственно, когда он стабилизирует свой сон, он узнает, сколько ему хватает для восстановления», — объяснил он.

При этом, если человек спит достаточное количество времени, однако по утрам его беспокоит чувство разбитости, сонливость или плохое настроение, следует обратиться к сомнологу, посоветовал специалист.

Ранее в беседе с Inforeactor Калинкин рассказал о влиянии сна на иммунитет.