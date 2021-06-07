Эксперт дал совет по определению индивидуальной нормы сна

Короткая ссылка
Руководитель Центра медицины сна Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Александр Калинкин рассказал, как определить свою норму сна.
Эксперт дал совет по определению индивидуальной нормы сна
  • Pixabay

Так, норму сна лучше определить во время отпуска, рассказал специалист в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам Калинкина, когда человек пребывает в отпуске в течение, например, месяца, он имеет возможность «отоспаться неделю-другую». В результате количество сна, необходимое ему, стабилизируется.

«Человек может понять, не надо ставить будильник для этого. Надо просто спать, сколько человеку предначертано. И, соответственно, когда он стабилизирует свой сон, он узнает, сколько ему хватает для восстановления», — объяснил он.

При этом, если человек спит достаточное количество времени, однако по утрам его беспокоит чувство разбитости, сонливость или плохое настроение, следует обратиться к сомнологу, посоветовал специалист.

Ранее в беседе с Inforeactor Калинкин рассказал о влиянии сна на иммунитет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить