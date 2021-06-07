В Госдуме объяснили денонсацию ДОН

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT денонсацию Договора по открытому небу.

Бальбек подчеркнул, что Россию «вынуждают принимать подобные шаги».

Он также добавил, что первый шаг к обрушению мировой системы безопасности был сделан в одностороннем порядке Вашингтоном, когда США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.

«Все последующие события были лишь следствием этого шага. На каждое своё агрессивное действие получите противодействие», — пояснил парламентарий.

После одобрения Госдумой 2 июня Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу.

Позднее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу.