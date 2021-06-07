В Госдуме объяснили денонсацию ДОН
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- РИА Новости
Бальбек подчеркнул, что Россию «вынуждают принимать подобные шаги».
Он также добавил, что первый шаг к обрушению мировой системы безопасности был сделан в одностороннем порядке Вашингтоном, когда США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.
«Все последующие события были лишь следствием этого шага. На каждое своё агрессивное действие получите противодействие», — пояснил парламентарий.
После одобрения Госдумой 2 июня Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу.
Позднее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу.