В Госдуме объяснили денонсацию ДОН

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT денонсацию Договора по открытому небу.
В Госдуме объяснили денонсацию ДОН
  • © Владимир Сергеев
  • РИА Новости

Бальбек подчеркнул, что Россию «вынуждают принимать подобные шаги». 

Он также добавил, что первый шаг к обрушению мировой системы безопасности был сделан в одностороннем порядке Вашингтоном, когда США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.

«Все последующие события были лишь следствием этого шага. На каждое своё агрессивное действие получите противодействие», — пояснил парламентарий.

После одобрения Госдумой 2 июня Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу.

Позднее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу.

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