Захарова прокомментировала денонсацию ДОН
- Reuters
Захарова отметила, что «в связи с отсутствием конструктивных ответов и с учётом национальных интересов президентом России было принято решение о начале внутригосударственных процедур по выходу России из ДОН, которые планировалось закончить, если США не активизируют процесс возвращения в договор».
Как указала представитель МИД, «США не активизировали».
После одобрения Госдумой 2 июня Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу.
Позднее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу.