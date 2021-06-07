Захарова прокомментировала денонсацию ДОН

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале прокомментировала денонсацию Договора по открытому небу.
Захарова прокомментировала денонсацию ДОН
  • Reuters

Захарова отметила, что «в связи с отсутствием конструктивных ответов и с учётом национальных интересов президентом России было принято решение о начале внутригосударственных процедур по выходу России из ДОН, которые планировалось закончить, если США не активизируют процесс возвращения в договор».

Как указала представитель МИД, «США не активизировали».

После одобрения Госдумой 2 июня Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу.

Позднее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу.

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