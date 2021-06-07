Эксперт рассказал о правилах выбора клубники и черешни

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Специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов рассказал, как выбрать лучшую клубнику и черешню.
Эксперт рассказал о правилах выбора клубники и черешни
  • Pixabay

«Здесь основная проблема вкуса, качества, степени зрелости. Ягоды эти очень скоропортящиеся, счёт идет буквально на часы, поэтому лучше покупать ягоды, выращенные рядом. Ягоды не должны быть мятыми, лучше, если они будут упакованы в небольшие коробки», — сказал Викулов в беседе с радиостанцией Sputnik.

Кроме того, специалист посоветовал пока не спешить с покупкой черешни — в скором времени наступит массовый сбор ягод и в продаже появится товар более высокого качества.

Ранее завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News дала советы по выбору антисептика.

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