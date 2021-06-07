В России с начала пандемии провели свыше 140 млн исследований на COVID-19

Свыше 140,6 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции было проведено в России с начала пандемии.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

«Проведено 140 650 440 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

За минувшие 24 часа проведено 188 тыс. тестов на COVID-19.

Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 527 364 пациента.

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.