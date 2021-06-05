Белоусов назвал размер внешнего долга России
- © РИА Новости / Алексей Майшев
Он сообщил, что «государственный внешний долг составляет сейчас меньше $80 млрд, это примерно 5% ВВП, это очень мало».
«Нам обычно говорят: заимствуйте больше. Не будем. А вот корпоративный долг сейчас около $380 млрд», — цитирует ТАСС Белоусова.
Ранее помощник президента России Максим Орешкин на площадке ПМЭФ заявил, что ожидает полного восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса до конца текущего года.