Белоусов назвал размер внешнего долга России

Короткая ссылка
Вице-премьер России Андрей Белоусов, выступая на встрече с молодёжью в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), назвал размер внешнего долга России.
Белоусов назвал размер внешнего долга России
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Он сообщил, что «государственный внешний долг составляет сейчас меньше $80 млрд, это примерно 5% ВВП, это очень мало».

«Нам обычно говорят: заимствуйте больше. Не будем. А вот корпоративный долг сейчас около $380 млрд», — цитирует ТАСС Белоусова.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин на площадке ПМЭФ заявил, что ожидает полного восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса до конца текущего года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить