Автоэксперт прокомментировал предложения по регулированию движения на электросамокатах

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT оценил заявление заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова о том, что власти столицы подготовили меры для регулирования передвижения на электросамокатах.

По словам Моржаретто, «проблема действительно есть и она достаточно острая».

Он отметил, что за последние два года были смертельные случаи с участием этого вида транспорта.

«В основном, конечно, это те, кто носится на этих самокатах, но были и пострадавшие пешеходы. Поэтому проблема стоит. Она не только российская, во всём мире думают, что с этим делать. Есть такое транспортное средство, запретить его нельзя, но как-то надо его ввести в законное русло», — сказал Моржаретто.

Он добавил, что предложенные меры «достаточно здравые».

«Главное — попытаться как-то прописать правила игры, потому что на сегодняшний день в правилах такого средства передвижения, как электросамокат, не существует. И многие воспринимают это как индульгенцию: «Езжу где хочу и как хочу», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что власти Москвы подготовили меры регулирования движения на электросамокатах.

В частности, в случае использования на проезжей части предлагается определить электросамокаты в зону регулирования государственной автоинспекции.

Также предлагается ограничить скорость самокатов в случае передвижения с людьми «в одной плоскости».