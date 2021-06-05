Счётная палата изучит эффективность льготной ипотеки

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В России будут проведены контрольные мероприятия, направленные на оценку эффективности программы льготной ипотеки. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила аудитор Счётной палаты Светлана Орлова.
Счётная палата изучит эффективность льготной ипотеки
  • РИА Новости

«Здесь руку на пульсе держим. Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, её замы — мы с её замом, и с направлением аудитора Счётной палаты Алексея Саватюгина, и с Минстроем очень часто проводим и встречи, и обсуждения», — приводит ТАСС ответ Орловой на вопрос о том, будет ли Счётная палата проводить контрольные мероприятия, чтобы оценить эффективность льготной ипотеки.

Аудитор добавила, что, хотя мера поддержки и оказалась эффективной, так как многие россияне смогли улучшить свои жилищные условия, известны случаи, когда один человек брал по три-четыре кредита.

По словам Орловой, также необходимо оценить риск большой закредитованности населения.

Ранее российский лидер Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что продление льготных ипотечных госпрограмм в стране станет полезным фактором поддержки отрасли.

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