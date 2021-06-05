Назначено новое руководство космодромов Байконур и Восточный

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Новым главой космодрома Восточный назначен бывший руководитель космодрома Байконур Валинур Агишев, а Байконур возглавит ранее занимавший пост директора по сопровождению работ на Восточном Сергей Мочалов, сообщила пресс-служба Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
Назначено новое руководство космодромов Байконур и Восточный
  • © ЦЭНКИ

«Генеральный директор АО «ЦЭНКИ» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») Руслан Мухамеджанов подписал приказ о плановых назначениях на космодромах Байконур и Восточный», — следует из пресс-релиза.

Ранее стало известно, что замгендиректора «Роскосмоса» по строительству (в том числе космодрома Восточный) освободили от занимаемой должности.

В октябре 2020 года стало известно, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уволил генерального директора ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» Евгения Рогозу.

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