Назначено новое руководство космодромов Байконур и Восточный

Новым главой космодрома Восточный назначен бывший руководитель космодрома Байконур Валинур Агишев, а Байконур возглавит ранее занимавший пост директора по сопровождению работ на Восточном Сергей Мочалов, сообщила пресс-служба Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

«Генеральный директор АО «ЦЭНКИ» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») Руслан Мухамеджанов подписал приказ о плановых назначениях на космодромах Байконур и Восточный», — следует из пресс-релиза.

Ранее стало известно, что замгендиректора «Роскосмоса» по строительству (в том числе космодрома Восточный) освободили от занимаемой должности.

В октябре 2020 года стало известно, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уволил генерального директора ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» Евгения Рогозу.