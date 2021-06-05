Назначено новое руководство космодромов Байконур и Восточный
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«Генеральный директор АО «ЦЭНКИ» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») Руслан Мухамеджанов подписал приказ о плановых назначениях на космодромах Байконур и Восточный», — следует из пресс-релиза.
Ранее стало известно, что замгендиректора «Роскосмоса» по строительству (в том числе космодрома Восточный) освободили от занимаемой должности.
В октябре 2020 года стало известно, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уволил генерального директора ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» Евгения Рогозу.