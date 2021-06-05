Мурашко заявил, что ряд регионов в России близки к победе над COVID-19
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«Сегодня есть ряд регионов, которые близки к этому, но мобильность же граждан продолжается, поэтому в том числе нужно помнить, и даже где спокойная и стабильная ситуация в населённых пунктах, всё равно нужно создать пул вакцинированных людей», — приводит его слова на полях Петербургского международного экономического форума РИА Новости.
По его словам, доля людей с иммунитетом к COVID-19 в России пока недостаточная, чтобы полностью победить коронавирус.
В то же время Мурашко отметил, что России удалось переломить ситуацию с коронавирусной инфекцией.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал, для чего нужна вакцинация переболевшим COVID-19.