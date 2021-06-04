Мурашко заявил, что России удалось переломить ситуацию с коронавирусом

России удалось переломить ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19, считает российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Об этом он сказал в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы переломили ситуацию, движемся хорошим, правильным курсом, но скорость движения зависит от каждого из нас», — цитирует Мурашко РИА Новости.

В то же время он напомнил, что борьба с пандемией не завершена и внутри страны по-прежнему выявляются очаги заболеваемости коронавирусом.

Ранее Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусом в целом по России снижается, третьей волны в стране нет.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал, для чего нужна вакцинация переболевшим COVID-19.