Мурашко заявил, что России удалось переломить ситуацию с коронавирусом

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России удалось переломить ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19, считает российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мурашко заявил, что России удалось переломить ситуацию с коронавирусом
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Об этом он сказал в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы переломили ситуацию, движемся хорошим, правильным курсом, но скорость движения зависит от каждого из нас», — цитирует Мурашко РИА Новости.

В то же время он напомнил, что борьба с пандемией не завершена и внутри страны по-прежнему выявляются очаги заболеваемости коронавирусом.

Ранее Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусом в целом по России снижается, третьей волны в стране нет.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал, для чего нужна вакцинация переболевшим COVID-19.

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