Дерипаска заявил о наличии у Путина карт-бланша до 2030 года

Короткая ссылка
Российский бизнесмен Олег Дерипаска рассказал, что у президента России Владимира Путина есть карт-бланш на управление страной как минимум на ближайшие девять лет.
Дерипаска заявил о наличии у Путина карт-бланша до 2030 года
  • РИА Новости

«У него (Путина. — RT) сейчас есть карт-бланш не только на эти выборы думские, не только на выборы 2024 года — у него карт-бланш до 2030 года», — рассказал Дерипаска в интервью РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он заметил, что даже давление через финансовую систему со стороны Запада не сможет повлиять на позицию президента России.

Ранее бизнесмен заявил, что в России настали хорошие времена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить