Дерипаска заявил о наличии у Путина карт-бланша до 2030 года

Российский бизнесмен Олег Дерипаска рассказал, что у президента России Владимира Путина есть карт-бланш на управление страной как минимум на ближайшие девять лет.

«У него (Путина. — RT) сейчас есть карт-бланш не только на эти выборы думские, не только на выборы 2024 года — у него карт-бланш до 2030 года», — рассказал Дерипаска в интервью РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он заметил, что даже давление через финансовую систему со стороны Запада не сможет повлиять на позицию президента России.

Ранее бизнесмен заявил, что в России настали хорошие времена.