Дерипаска заявил, что в России настали хорошие времена

Бизнесмен Олег Дерипаска, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что в России настали хорошие времена.

«В России, я считаю, хорошие времена уже настали», — цитирует РИА Новости Дерипаску.

По его словам, «президент, надо отдать ему должное, победил».

«И теперь вопрос, что называется, в нас... Та ситуация, которая сложилась, — стабильность, достаточно предсказуемые условия, которые есть у нас в стране... Я уверен, что с осени, после всех перипетий этого лета, пойдут иностранные инвестиции... Вопрос будет в нас, в предпринимателях, а я думаю, мы сможем удивить и помочь российскому населению», — заявил бизнесмен.

Он отметил, что «международная обстановка не будет стоять на месте».

«Мы видим смену однополярного мира», — заключил он.

Дерипаска добавил, что «к 2026—2028 годам уже ни у кого не будет сомнений, что он будет биполярный. В общем, это очевидно, Китай займёт своё место».

Также российский лидер Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

Замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России Максим Паршин в беседе с RT на площадке Петербургского международного экономического форума рассказал о мерах для поддержки IT-компаний, которые принимает ведомство.