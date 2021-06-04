Юрист прокомментировал предстоящую гаражную амнистию

Ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин прокомментировал предстоящую гаражную амнистию.

В беседе с Life.ru он заявил, что все боксы, являющиеся объектами капитального строительства и возведённые до 29 декабря 2004 года, могут перейти в собственность пользователя вместе с участком под этим гаражом.

Как отметил эксперт, плату будут взимать за подготовку кадастрового и техплана.

«По сути, будет поставлена точка в спорах вокруг гаражных боксов, так как и постройки, и земля под ними перейдут в собственность физических лиц», — сказал Уткин.

Ранее в Росреестре рассказали подробности о законе о гаражной амнистии.

Также газета «Известия» сообщала, что спрос на аренду машиномест в России вырос в два раза по итогам I квартала.