Юрист прокомментировал предстоящую гаражную амнистию
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В беседе с Life.ru он заявил, что все боксы, являющиеся объектами капитального строительства и возведённые до 29 декабря 2004 года, могут перейти в собственность пользователя вместе с участком под этим гаражом.
Как отметил эксперт, плату будут взимать за подготовку кадастрового и техплана.
«По сути, будет поставлена точка в спорах вокруг гаражных боксов, так как и постройки, и земля под ними перейдут в собственность физических лиц», — сказал Уткин.
Ранее в Росреестре рассказали подробности о законе о гаражной амнистии.
Также газета «Известия» сообщала, что спрос на аренду машиномест в России вырос в два раза по итогам I квартала.