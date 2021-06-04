Участникам испытаний «Спутника V» раскроют данные исследования в июле
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«Мы постепенно завершаем процесс расслепления участников пострегистрационного клинического исследования вакцины «Спутник V». К середине июля мы планируем расслепить 99% добровольцев. Оставшиеся участники узнают о том, что они получили — вакцину или плацебо, в августе. Тех, кому в рамках исследования была сделана прививка от коронавирусной инфекции, мы приглашаем прийти за сертификатом о вакцинации», — сказала Ракова.
По её словам, получившие плацебо могут записаться на вакцинацию.
Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.