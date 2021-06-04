Минтруд представил проект о майских праздниках в России в 2022 году

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Минтруд России предлагает установить нерабочие дни в 2022 году с 30 апреля по 3 мая и с 7 мая по 10 мая. Об этом говорится в проекте постановления о переносе выходных дней, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Минтруд представил проект о майских праздниках в России в 2022 году
  • РИА Новости

«С учётом нормы ст. 112 Кодекса о переносе выходного дня на следующий после него рабочий день при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, в 2022 году будут следующие дни отдыха... с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая», — приводит текст документа ТАСС.

Ранее в Минтруде сообщили, что россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы в 2022 году — с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

Там также пообещали рассмотреть возможность введения в России выходного дня 31 декабря на постоянной основе.

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