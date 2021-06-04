В России впервые пройдёт Национальная технологическая олимпиада для школьников

В России впервые состоится Национальная технологическая олимпиада для школьников. Она пройдёт в Год науки и технологий.

Соревнования охватят все школы страны и станут социальным лифтом для технологически ориентированной молодёжи.

На дискуссии Кружкового движения НТИ на форуме «ПМЭФ Юниор» министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что современный университет немыслим без трансфера технологий. Ведомство готовит программу по созданию инструментов для развития студенческого технологического предпринимательства.

«Сегодня университеты активно идут в школы, и крайне важно создавать для школьников возможности как можно раньше пробовать себя в предпринимательстве. При этом самый важный вопрос — мотивации — решают такие инициативы, как Национальная технологическая олимпиада и другие конкурсы, где команды работают над межпредметными задачами», — сказал Фальков.

По его словам, в рамках дисциплинарных испытаний Россия наработала уникальный опыт по работе с талантами, а что касается Национальной технологической олимпиады, то в этом направлении есть огромный потенциал.

«Наша платформа создавалась с одной понятной целью — сделать так, чтобы любой человек в стране мог самореализоваться, — это задача, которую перед нами поставил президент России», — подчеркнул, в свою очередь, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

НТО включена в федеральный план мероприятий Года науки и технологий в России. Она стартует осенью 2021 года и будет проводиться ежегодно.

В апреле «Дни.ру» сообщали, что на всероссийский конкурс «Большая перемена» поступило более 500 тыс. заявок.