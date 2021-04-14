На конкурс «Большая перемена» поступило более 500 тысяч заявок
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Об этом сообщают «Дни.ру».
Конкурс проводится для трёх возрастных категорий. Для учащихся 5—7 классов предусмотрен специальный игровой трек. Регистрация для них открыта до 20 мая.
Школьники 8—10 классов и студенты могут подать заявки до 15 июня.
Конкурсанты могут выбрать 12 направлений, среди которых наука и технологии, искусство и творчество, экология, журналистика, предпринимательство.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что финал пройдёт в ноябре в МДЦ «Артек».