На конкурс «Большая перемена» поступило более 500 тысяч заявок

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На всероссийский конкурс «Большая перемена» поступило более 500 тыс. заявок.
На конкурс «Большая перемена» поступило более 500 тысяч заявок
  • Pixabay

Об этом сообщают «Дни.ру».

Конкурс проводится для трёх возрастных категорий. Для учащихся 5—7 классов предусмотрен специальный игровой трек. Регистрация для них открыта до 20 мая.

Школьники 8—10 классов и студенты могут подать заявки до 15 июня.

Конкурсанты могут выбрать 12 направлений, среди которых наука и технологии, искусство и творчество, экология, журналистика, предпринимательство.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что финал пройдёт в ноябре в МДЦ «Артек».

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