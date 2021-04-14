На конкурс «Большая перемена» поступило более 500 тысяч заявок

На всероссийский конкурс «Большая перемена» поступило более 500 тыс. заявок.

Об этом сообщают «Дни.ру».

Конкурс проводится для трёх возрастных категорий. Для учащихся 5—7 классов предусмотрен специальный игровой трек. Регистрация для них открыта до 20 мая.

Школьники 8—10 классов и студенты могут подать заявки до 15 июня.

Конкурсанты могут выбрать 12 направлений, среди которых наука и технологии, искусство и творчество, экология, журналистика, предпринимательство.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что финал пройдёт в ноябре в МДЦ «Артек».