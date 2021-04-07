Конкурс «Большая перемена» получил более 300 тысяч заявок

На конкурс «Большая перемена», стартовавший 26 марта, поступило более 300 тыс. заявок от школьников и студентов.

Об этом сообщает интернет-газета «Дни.ру».

Больше всего заявлений — из Нижегородской, Ленинградской, Московской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Адыгеи и других регионов, заявил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Конкурсанты могут выбрать 12 направлений, среди которых наука и технологии, искусство и творчество, экология, журналистика, предпринимательство.

Финал пройдёт в ноябре в МДЦ «Артек», передаёт «Утро.ру».

В феврале сообщалось, что первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко обратился по видеосвязи к педагогам — наставникам победителей конкурса «Большая перемена».