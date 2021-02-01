Кириенко обратился к наставникам победителей конкурса «Большая перемена»

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко обратился по видеосвязи к педагогам — наставникам победителей конкурса «Большая перемена».

Об этом сообщают «Дни.ру».

«Самое главное богатство России — это люди. И то, что делаете вы, педагоги, — это самое важное. Вы создаёте условия для того, чтобы подрастающее поколение в нашей стране верило в себя. Ведь все дети очень талантливы, и важно помочь им сделать первые шаги, дать возможность раскрыть свои сильные стороны», — заявил Кириенко.

По его словам, своих наставников конкурсанты выбирали сами, что говорит о полном доверии к учителям.

Как напомнил Кириенко, 28 марта начнётся новый сезон конкурса. Вместе со старшеклассниками принять участие смогут учащиеся пятых — седьмых классов. Для них будет специальная программа.

Ранее Inforeactor сообщал, что в России начался конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» для специалистов цифровой сферы.