В России начался конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» для специалистов цифровой сферы

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В России стартовал конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» для специалистов цифровой сферы.
В России начался конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» для специалистов цифровой сферы
  • Pixabay

Об этом сообщает Inforeactor.

Организаторы конкурса — Центры управления регионами (ЦУР) и АНО «Диалог» при поддержке АНО «Россия — страна возможностей». Регистрация проходит до 26 февраля.

Цель конкурса заключается в поиске и отборе перспективных специалистов различных направлений цифровой сферы для их дальнейшего развития и трудоустройства.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что финалист конкурса «Лидеры России — 2020» Сергей Тимофеев назначен главврачом Магаданской областной больницы.

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