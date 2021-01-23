В России начался конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» для специалистов цифровой сферы

В России стартовал конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» для специалистов цифровой сферы.

Об этом сообщает Inforeactor.

Организаторы конкурса — Центры управления регионами (ЦУР) и АНО «Диалог» при поддержке АНО «Россия — страна возможностей». Регистрация проходит до 26 февраля.

Цель конкурса заключается в поиске и отборе перспективных специалистов различных направлений цифровой сферы для их дальнейшего развития и трудоустройства.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что финалист конкурса «Лидеры России — 2020» Сергей Тимофеев назначен главврачом Магаданской областной больницы.