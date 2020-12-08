Финалист конкурса «Лидеры России» назначен главврачом Магаданской областной больницы
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Об этом сообщают «Дни.ру».
Тимофеев — депутат областной думы, входит в комитет по социальной политике. На конкурсе он выбрал специализацию «Здравоохранение».
На новой должности Тимофеев планирует продолжать развивать цифровые технологии.
«Внедрять электронные истории болезни, оцифровывать рентгеновские изображения и создавать их единый архив, централизовать и организовывать ряд служб подразделений медицинских организаций и осуществлять их полный перевод на цифру», — сказал он.
Ранее «Взгляд» сообщал, что лауреаты конкурса «Лидеры России» рассказали об участии в волонтёрских проектах.