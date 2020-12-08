Финалист конкурса «Лидеры России» назначен главврачом Магаданской областной больницы

Короткая ссылка
Финалист конкурса «Лидеры России — 2020» Сергей Тимофеев назначен главврачом Магаданской областной больницы.
Финалист конкурса «Лидеры России» назначен главврачом Магаданской областной больницы
  • © лидерыроссии.рф

Об этом сообщают «Дни.ру».

Тимофеев — депутат областной думы, входит в комитет по социальной политике. На конкурсе он выбрал специализацию «Здравоохранение».

На новой должности Тимофеев планирует продолжать развивать цифровые технологии.

«Внедрять электронные истории болезни, оцифровывать рентгеновские изображения и создавать их единый архив, централизовать и организовывать ряд служб подразделений медицинских организаций и осуществлять их полный перевод на цифру», — сказал он.

Ранее «Взгляд» сообщал, что лауреаты конкурса «Лидеры России» рассказали об участии в волонтёрских проектах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить