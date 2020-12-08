Финалист конкурса «Лидеры России» назначен главврачом Магаданской областной больницы

Финалист конкурса «Лидеры России — 2020» Сергей Тимофеев назначен главврачом Магаданской областной больницы.

Об этом сообщают «Дни.ру».

Тимофеев — депутат областной думы, входит в комитет по социальной политике. На конкурсе он выбрал специализацию «Здравоохранение».

На новой должности Тимофеев планирует продолжать развивать цифровые технологии.

«Внедрять электронные истории болезни, оцифровывать рентгеновские изображения и создавать их единый архив, централизовать и организовывать ряд служб подразделений медицинских организаций и осуществлять их полный перевод на цифру», — сказал он.

Ранее «Взгляд» сообщал, что лауреаты конкурса «Лидеры России» рассказали об участии в волонтёрских проектах.